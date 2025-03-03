СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Лепсу

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Лепсу
Київ • УНН
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співакові-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (псевдонім «Лепс»).
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співакові-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (псевдонім "Лепс"), який після одного з концертів улітку 2023 року пообіцяв платити рашистам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс"). За матеріалами справи, він публічно підтримує повномасштабне вторгнення рф в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну
Деталі
Як вказали у СБУ, після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери російських ЗМІ пообіцяв платити рашистам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ. Він неодноразово передавав окупантам "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, білизни та продуктів харчування, вказали у СБУ.
У СБУ зазначили, що про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.
Слідчі повідомили Лепсу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій для зміни конституційного ладу або захоплення влади, зміни кордонів України);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення агресії рф проти України та глорифікація її учасників).
Оскільки Лепс перебуває в рф, тривають заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо
Крім Лепса російський виконавець микола басков під час закритого заходу "Русской Медиагруппы" заявляв, що буде платити окупантам по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard.