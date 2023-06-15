басков та лепс пообіцяли платити за підбиті в Україні танки Leopard
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. російські музичні виконавці микола басков ти григорій лепс пообіцяли "допомагати" армії рф та платити по мільйону рублів (приблизно 440 тисяч гривень) за кожен підбитий танк Leopard, які мають на озброєнні українські військові. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
російський виконавець микола басков під час закритого заходу "Русской Медиагруппы" заявив, що буде платити окупантам по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard.
До заяви баскова долучилися путініст григорій лепс, російський пропагандист володимир кисельов, та прихильники путінського режиму, співачка олена сєвєр, телеведуча юлія барановська та співак юрій антонов
Також басков уточнив, що це спільне рішення з міноборони рф та "Русской медиагруппой".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: басков, кіркоров, скабєєва та інші: у КНДІСЕ розповіли, як визначити російських пропагандистів і посіпак кремля