басков и лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard

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российский исполнитель николай басков во время закрытого мероприятия "Русской Медиагруппы" заявил, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.

К заявлению баскова присоединились путинист григорий лепс, российский пропагандист владимир киселев, и сторонники путинского режима, певица елена Ссвер, телеведущая юлия барановская и певец юрий антонов

Также басков уточнил, что это совместное решение с минобороны рф и "Русской медиагруппой".

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