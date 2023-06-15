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басков и лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard

Киев • УНН

 • 1486875 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. российские музыкальные исполнители николай басков и григорий лепс пообещали "помогать" армии рф и платить по миллиону рублей (примерно 440 тысяч гривен) за каждый подбитый танк Leopard, которые имеют на вооружении украинские военные. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

басков и лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard

Детали

российский исполнитель николай басков во время закрытого мероприятия "Русской Медиагруппы" заявил, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.

К заявлению баскова присоединились путинист григорий лепс, российский пропагандист владимир киселев, и сторонники путинского режима, певица елена Ссвер, телеведущая юлия барановская и певец юрий антонов

Также басков уточнил, что это совместное решение с минобороны рф и "Русской медиагруппой".

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