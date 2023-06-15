басков и лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. российские музыкальные исполнители николай басков и григорий лепс пообещали "помогать" армии рф и платить по миллиону рублей (примерно 440 тысяч гривен) за каждый подбитый танк Leopard, которые имеют на вооружении украинские военные. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
российский исполнитель николай басков во время закрытого мероприятия "Русской Медиагруппы" заявил, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.
К заявлению баскова присоединились путинист григорий лепс, российский пропагандист владимир киселев, и сторонники путинского режима, певица елена Ссвер, телеведущая юлия барановская и певец юрий антонов
Также басков уточнил, что это совместное решение с минобороны рф и "Русской медиагруппой".
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