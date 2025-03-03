СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу
Киев • УНН
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (псевдоним «Лепс»).
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (псевдоним "Лепс"), который после одного из концертов летом 2023 года пообещал платить рашистам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному под сценическим псевдонимом "Лепс"). По материалам дела, он публично поддерживает полномасштабное вторжение рф в Украину, а также оправдывает и финансирует российскую войну.
Детали
Как указали в СБУ, после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры российских СМИ пообещал платить рашистам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Он неоднократно передавал оккупантам "гуманитарную помощь" в виде бронежилетов, белья и продуктов питания, указали в СБУ.
В СБУ отметили, что об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.
Следователи сообщили Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий по изменению конституционного строя или захвату власти, изменению границ Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание агрессии рф против Украины и глорификация ее участников).
Поскольку Лепс находится в рф, продолжаются меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Напоминаем
Кроме Лепса российский исполнитель Николай Басков во время закрытого мероприятия "Российской Медиагруппы" заявлял, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.