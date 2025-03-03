СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18281 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35580 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68383 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218444 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125550 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393911 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312732 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214190 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244440 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255269 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16941 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12716 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13647 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16501 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14004 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134678 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218446 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393912 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255701 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312735 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4550 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16603 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47282 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72656 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57706 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу

Киев • УНН

 • 21027 просмотра

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (псевдоним «Лепс»).

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (псевдоним "Лепс"), который после одного из концертов летом 2023 года пообещал платить рашистам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному под сценическим псевдонимом "Лепс"). По материалам дела, он публично поддерживает полномасштабное вторжение рф в Украину, а также оправдывает и финансирует российскую войну.

- сообщили в СБУ.

Детали

Как указали в СБУ, после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры российских СМИ пообещал платить рашистам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Он неоднократно передавал оккупантам "гуманитарную помощь" в виде бронежилетов, белья и продуктов питания, указали в СБУ.

В СБУ отметили, что об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.

Следователи сообщили Лепсу о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий по изменению конституционного строя или захвату власти, изменению границ Украины);
    • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание агрессии рф против Украины и глорификация ее участников).

      Поскольку Лепс находится в рф, продолжаются меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

      Напоминаем

      Кроме Лепса российский исполнитель Николай Басков во время закрытого мероприятия "Российской Медиагруппы" заявлял, что будет платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard.

      Юлия Гаврилюк

      Юлия Гаврилюк

      ВойнаКриминал и ЧП
      Brent
      $66.30
      Bitcoin
      $83,783.20
      S&P 500
      $5,096.39
      Tesla
      $240.21
      Газ TTF
      $36.40
      Золото
      $3,057.44
      Ethereum
      $1,822.85