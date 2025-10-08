$41.320.03
Верховный Суд оставил в силе приговор пропагандисту - фронтмену группы "Джанго"

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Верховный Суд подтвердил 12-летний приговор российскому певцу Алексею Поддубному за посягательство на территориальную целостность Украины, коллаборационную деятельность и пропаганду войны. Он признан виновным в призывах к нарушению территориальной целостности и распространении пророссийской пропаганды.

Верховный Суд оставил в силе приговор пропагандисту - фронтмену группы "Джанго"

Верховный Суд оставил в силе 12 лет лишения свободы российскому певцу, лидеру группы "Джанго" Алексею Поддубному, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность и пропаганду войны. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.

Верховный Суд оставил без изменений приговор лидеру группы "Джанго", осужденному за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность и пропаганду войны (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Он признан виновным и назначено наказание — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с организацией или проведением мероприятий политического характера, сроком на 15 лет.

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в 2022 году фронтмен группы, находясь на территории рф, разместил на видеохостинге "YouTube" обращение с призывами к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Украины.

Сообщается, что в сентябре 2022 года он также выступил в москве во время акции, посвященной незаконным "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины, а впоследствии обнародовал полную версию выступления онлайн.

Кроме того, осужденный создал телеграм-канал, где систематически распространял публикации, оправдывающие и поддерживающие агрессивную войну рф против Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, признав квалификацию преступлений правильной, а назначенное наказание — справедливым и соразмерным характеру совершенных действий.

Уголовное производство рассмотрено в порядке специального судебного производства (in absentia).

Дополнение

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, более известного под сценическим рэп-именем Тимати.

Анна Мурашко

