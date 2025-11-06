Верховна Рада дала старт впровадженню механізму компенсації інвестицій: спільна ініціатива ФРУ та нардепів

ukenru
14:11 • 13088 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18583 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17090 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17833 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40840 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32838 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36373 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49571 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38722 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32476 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 10:56 • 20381 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13074 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11831 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20451 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22769 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40835 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34 • 22348 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката 5 листопада, 15:25 • 24335 перегляди
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора 5 листопада, 14:19 • 26266 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі 5 листопада, 08:51 • 42845 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю 4 листопада, 16:38 • 47001 перегляди
Верховна Рада дала старт впровадженню механізму компенсації інвестицій: спільна ініціатива ФРУ та нардепів

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415, що передбачають компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Ця ініціатива, розроблена Федерацією роботодавців України та народними депутатами, спрямована на стимулювання інвестицій та відновлення промисловості.

Верховна Рада дала старт впровадженню механізму компенсації інвестицій: спільна ініціатива ФРУ та нардепів

Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415 - спільну ініціативу Федерації роботодавців України та групи народних депутатів, яка передбачає компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Про це повідомили у Федерації роботодавців України, яка стала співініціатором і співавтором цих законопроєктів, закликавши парламентарів підтримати документ як стратегічний крок до відновлення промисловості.

Йдеться про створення сучасної системи стимулювання інвестицій, яка вже давно працює в країнах Європейського Союзу, де держава компенсує інвесторам певний відсоток (наприклад,  50% чи 70% інвестиційних витрат), особливо у регіонах, що потребують розвитку.

"Сьогодні вся Україна - це територія, яка потребує економічного підйому. І впровадження такого механізму - логічне, своєчасне і критично важливе рішення", - зазначають у ФРУ.

Ініціатива передбачає, що компенсації через податки отримуватимуть підприємства, які інвестують у будівництво чи модернізацію виробничих об’єктів, закупівлю нового обладнання або придбання земельних ділянок для розвитку переробного сектору.

Як здійснюватиметься компенсація

Компенсація здійснюватиметься за рахунок сплачених податків  на прибуток, майно, землю, а також імпортного ПДВ та мита. Її розмір залежатиме від обсягу інвестицій:

●       70% - для проєктів від €100 тис. до €1 млн

●       50% - від €1 млн до €20 млн

●       30% - від €20 млн до €50 млн

Особливо важливо, що механізм буде доступним не лише для нових, а й для діючих підприємств, які розширюють або модернізують свої виробничі потужності, що значно розширює потенціал ініціативи.

За даними аналітичного центру CMD-Ukraine, реалізація законопроєктів може залучити в Україну від $3 до $8 млрд інвестицій протягом наступних 10 років і забезпечити зростання ВВП на 0,3–5,37% залежно від сценарію.

Законопроєкти №13414 і №13415 є продовженням реалізації політики "Зроблено в Україні", яка має створити сприятливі умови для виробництва, експорту й інвестицій усередині країни.

Федерація роботодавців України є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Техніка
Державний бюджет
Європейський Союз
Україна