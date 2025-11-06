Верховна Рада дала старт впровадженню механізму компенсації інвестицій: спільна ініціатива ФРУ та нардепів
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415, що передбачають компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Ця ініціатива, розроблена Федерацією роботодавців України та народними депутатами, спрямована на стимулювання інвестицій та відновлення промисловості.
Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415 - спільну ініціативу Федерації роботодавців України та групи народних депутатів, яка передбачає компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми. Про це повідомили у Федерації роботодавців України, яка стала співініціатором і співавтором цих законопроєктів, закликавши парламентарів підтримати документ як стратегічний крок до відновлення промисловості.
Йдеться про створення сучасної системи стимулювання інвестицій, яка вже давно працює в країнах Європейського Союзу, де держава компенсує інвесторам певний відсоток (наприклад, 50% чи 70% інвестиційних витрат), особливо у регіонах, що потребують розвитку.
"Сьогодні вся Україна - це територія, яка потребує економічного підйому. І впровадження такого механізму - логічне, своєчасне і критично важливе рішення", - зазначають у ФРУ.
Ініціатива передбачає, що компенсації через податки отримуватимуть підприємства, які інвестують у будівництво чи модернізацію виробничих об’єктів, закупівлю нового обладнання або придбання земельних ділянок для розвитку переробного сектору.
Як здійснюватиметься компенсація
Компенсація здійснюватиметься за рахунок сплачених податків на прибуток, майно, землю, а також імпортного ПДВ та мита. Її розмір залежатиме від обсягу інвестицій:
● 70% - для проєктів від €100 тис. до €1 млн
● 50% - від €1 млн до €20 млн
● 30% - від €20 млн до €50 млн
Особливо важливо, що механізм буде доступним не лише для нових, а й для діючих підприємств, які розширюють або модернізують свої виробничі потужності, що значно розширює потенціал ініціативи.
За даними аналітичного центру CMD-Ukraine, реалізація законопроєктів може залучити в Україну від $3 до $8 млрд інвестицій протягом наступних 10 років і забезпечити зростання ВВП на 0,3–5,37% залежно від сценарію.
Законопроєкти №13414 і №13415 є продовженням реалізації політики "Зроблено в Україні", яка має створити сприятливі умови для виробництва, експорту й інвестицій усередині країни.
Федерація роботодавців України є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.