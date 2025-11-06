Верховная Рада дала старт внедрению механизма компенсации инвестиций: совместная инициатива ФРУ и нардепов

Украинский бизнес получит новый инструмент для развития: Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №13414 и №13415 — совместную инициативу Федерации работодателей Украины и группы народных депутатов, которая предусматривает компенсацию части промышленных инвестиций через налоговые механизмы. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины, которая стала соинициатором и соавтором этих законопроектов, призвав парламентариев поддержать документ как стратегический шаг к восстановлению промышленности.

Речь идет о создании современной системы стимулирования инвестиций, которая уже давно работает в странах Европейского Союза, где государство компенсирует инвесторам определенный процент (например, 50% или 70% инвестиционных затрат), особенно в регионах, нуждающихся в развитии.

"Сегодня вся Украина — это территория, которая нуждается в экономическом подъеме. И внедрение такого механизма — логичное, своевременное и критически важное решение", — отмечают в ФРУ.

Инициатива предусматривает, что компенсации через налоги будут получать предприятия, которые инвестируют в строительство или модернизацию производственных объектов, закупку нового оборудования или приобретение земельных участков для развития перерабатывающего сектора.

Как будет осуществляться компенсация

Компенсация будет осуществляться за счет уплаченных налогов на прибыль, имущество, землю, а также импортного НДС и пошлины. Ее размер будет зависеть от объема инвестиций:

● 70% — для проектов от €100 тыс. до €1 млн

● 50% — от €1 млн до €20 млн

● 30% — от €20 млн до €50 млн

Особенно важно, что механизм будет доступен не только для новых, но и для действующих предприятий, которые расширяют или модернизируют свои производственные мощности, что значительно расширяет потенциал инициативы.

По данным аналитического центра CMD-Ukraine, реализация законопроектов может привлечь в Украину от $3 до $8 млрд инвестиций в течение следующих 10 лет и обеспечить рост ВВП на 0,3–5,37% в зависимости от сценария.

Законопроекты №13414 и №13415 являются продолжением реализации политики "Сделано в Украине", которая должна создать благоприятные условия для производства, экспорта и инвестиций внутри страны.

Федерация работодателей Украины является соинициатором этой политики и системно продвигает инструменты промышленного восстановления: закон о локализации, программы частичной компенсации стоимости украинской техники, развитие экспорта машиностроительной продукции.