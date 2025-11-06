Верховная Рада дала старт внедрению механизма компенсации инвестиций: совместная инициатива ФРУ и нардепов

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 15776 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 22535 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 18663 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19313 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 42725 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33255 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36666 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49681 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38799 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32538 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 23596 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях6 ноября, 09:24 • 15487 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств6 ноября, 09:36 • 13699 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24180 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 21900 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 15799 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 12869 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 22063 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 24352 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 42744 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 23752 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 24803 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 26734 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 43283 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 47425 просмотра
Верховная Рада дала старт внедрению механизма компенсации инвестиций: совместная инициатива ФРУ и нардепов

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, предусматривающие компенсацию части промышленных инвестиций через налоговые механизмы. Эта инициатива, разработанная Федерацией работодателей Украины и народными депутатами, направлена на стимулирование инвестиций и восстановление промышленности.

Верховная Рада дала старт внедрению механизма компенсации инвестиций: совместная инициатива ФРУ и нардепов

Украинский бизнес получит новый инструмент для развития: Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №13414 и №13415 — совместную инициативу Федерации работодателей Украины и группы народных депутатов, которая предусматривает компенсацию части промышленных инвестиций через налоговые механизмы. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины, которая стала соинициатором и соавтором этих законопроектов, призвав парламентариев поддержать документ как стратегический шаг к восстановлению промышленности.

Речь идет о создании современной системы стимулирования инвестиций, которая уже давно работает в странах Европейского Союза, где государство компенсирует инвесторам определенный процент (например, 50% или 70% инвестиционных затрат), особенно в регионах, нуждающихся в развитии.

"Сегодня вся Украина — это территория, которая нуждается в экономическом подъеме. И внедрение такого механизма — логичное, своевременное и критически важное решение", — отмечают в ФРУ.

Инициатива предусматривает, что компенсации через налоги будут получать предприятия, которые инвестируют в строительство или модернизацию производственных объектов, закупку нового оборудования или приобретение земельных участков для развития перерабатывающего сектора.

Как будет осуществляться компенсация

Компенсация будет осуществляться за счет уплаченных налогов на прибыль, имущество, землю, а также импортного НДС и пошлины. Ее размер будет зависеть от объема инвестиций:

● 70% — для проектов от €100 тыс. до €1 млн

● 50% — от €1 млн до €20 млн

● 30% — от €20 млн до €50 млн

Особенно важно, что механизм будет доступен не только для новых, но и для действующих предприятий, которые расширяют или модернизируют свои производственные мощности, что значительно расширяет потенциал инициативы.

По данным аналитического центра CMD-Ukraine, реализация законопроектов может привлечь в Украину от $3 до $8 млрд инвестиций в течение следующих 10 лет и обеспечить рост ВВП на 0,3–5,37% в зависимости от сценария.

Законопроекты №13414 и №13415 являются продолжением реализации политики "Сделано в Украине", которая должна создать благоприятные условия для производства, экспорта и инвестиций внутри страны.

Федерация работодателей Украины является соинициатором этой политики и системно продвигает инструменты промышленного восстановления: закон о локализации, программы частичной компенсации стоимости украинской техники, развитие экспорта машиностроительной продукции.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Техника
Государственный бюджет
Европейский Союз
Украина