Велоперегони Giro d'Italia наступного року вперше стартують у Болгарії
Київ • УНН
Гранд-тур "Джиро д'Італія" 2026 року вперше стартує в Болгарії, що стане третім стартом на Балканах в історії. Це продовження практики старту за кордоном, яка позитивно впливає на країни-господарі та італійський експорт.
Наступного року велоперегони - гранд-тур "Джиро д'Італія" (Giro d'Italia) стартує у Болгарії, вперше для балканської країни, оголосили у п'ятницю організатори з RCS Sport, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Це буде другий рік поспіль і третій рік в історії, коли "Джиро д'Італія" стартує на Балканах. Раніше цього року гонки стартували в Дурресі (Албанія), а 1996 року - в Афінах (Греція).
"Ми стартували в травні минулого року в Албанії, а наступного року пройдемо в Болгарії", - заявив власник і президент RCS Урбано Каїро в кулуарах Фестивалю спорту, організованого газетою Gazzetta dello Sport, що також належить RCS.
"Ці "Гранде Партенце" за кордоном мають позитивний вплив як на країни, звідки ми стартуємо, так і на італійців, які відкривають для себе нові землі", - додав Каїро.
"Ми стимулюємо італійський експорт, а "Джиро" - посол спорту в усьому світі", - додав він.
Це буде 16-й раз, коли велоперегони, які проходить із 9 по 31 травня, стартують за кордоном.
З 2010 року такі старти стали проводитися набагато частіше: сім із 16 стартів пройшли за кордоном, у тому числі в Єрусалимі у 2018 році.
Доповнення
Британський гонщик Саймон Єйтс виграв "Джиро" у травні після сміливої одиночної атаки на передостанньому етапі в горах, яка дозволила йому обійти мексиканця Айзека дель Торо та еквадорця Річарда Карапаса.
