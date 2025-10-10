$41.400.09
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 16289 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 22368 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15135 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 17059 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17410 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25434 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45190 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42303 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42293 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Велогонка Giro d'Italia в следующем году впервые стартует в Болгарии

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Гранд-тур «Джиро д'Италия» 2026 года впервые стартует в Болгарии, что станет третьим стартом на Балканах в истории. Это продолжение практики старта за границей, которая положительно влияет на страны-хозяйки и итальянский экспорт.

Велогонка Giro d'Italia в следующем году впервые стартует в Болгарии
giroditalia.it

В следующем году велопробег - гранд-тур "Джиро д'Италия" (Giro d'Italia) стартует в Болгарии, впервые для балканской страны, объявили в пятницу организаторы из RCS Sport, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Это будет второй год подряд и третий год в истории, когда "Джиро д'Италия" стартует на Балканах. Ранее в этом году гонки стартовали в Дурресе (Албания), а в 1996 году - в Афинах (Греция).

"Мы стартовали в мае прошлого года в Албании, а в следующем году пройдем в Болгарии", - заявил владелец и президент RCS Урбано Каиро в кулуарах Фестиваля спорта, организованного газетой Gazzetta dello Sport, также принадлежащей RCS.

"Эти "Гранде Партенце" за рубежом оказывают положительное влияние как на страны, откуда мы стартуем, так и на итальянцев, которые открывают для себя новые земли", - добавил Каиро.

"Мы стимулируем итальянский экспорт, а "Джиро" - посол спорта во всем мире", - добавил он.

Это будет 16-й раз, когда велопробег, который проходит с 9 по 31 мая, стартует за границей.

С 2010 года такие старты стали проводиться гораздо чаще: семь из 16 стартов прошли за границей, в том числе в Иерусалиме в 2018 году.

Дополнение

Британский гонщик Саймон Йейтс выиграл "Джиро" в мае после смелой одиночной атаки на предпоследнем этапе в горах, которая позволила ему обойти мексиканца Айзека дель Торо и эквадорца Ричарда Карапаса.

Юлия Шрамко

Спорт
Афины
Иерусалим
Албания
Греция
Болгария