Велогонка Giro d'Italia в следующем году впервые стартует в Болгарии

В следующем году велопробег - гранд-тур "Джиро д'Италия" (Giro d'Italia) стартует в Болгарии, впервые для балканской страны, объявили в пятницу организаторы из RCS Sport, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Это будет второй год подряд и третий год в истории, когда "Джиро д'Италия" стартует на Балканах. Ранее в этом году гонки стартовали в Дурресе (Албания), а в 1996 году - в Афинах (Греция).

"Мы стартовали в мае прошлого года в Албании, а в следующем году пройдем в Болгарии", - заявил владелец и президент RCS Урбано Каиро в кулуарах Фестиваля спорта, организованного газетой Gazzetta dello Sport, также принадлежащей RCS.

"Эти "Гранде Партенце" за рубежом оказывают положительное влияние как на страны, откуда мы стартуем, так и на итальянцев, которые открывают для себя новые земли", - добавил Каиро.

"Мы стимулируем итальянский экспорт, а "Джиро" - посол спорта во всем мире", - добавил он.

Это будет 16-й раз, когда велопробег, который проходит с 9 по 31 мая, стартует за границей.

С 2010 года такие старты стали проводиться гораздо чаще: семь из 16 стартов прошли за границей, в том числе в Иерусалиме в 2018 году.

Дополнение

Британский гонщик Саймон Йейтс выиграл "Джиро" в мае после смелой одиночной атаки на предпоследнем этапе в горах, которая позволила ему обойти мексиканца Айзека дель Торо и эквадорца Ричарда Карапаса.

