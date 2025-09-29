Вчені довели, що мікропластик руйнує кістки та сприяє остеопорозу

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 5014 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 14400 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 40236 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 63084 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 44322 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 42075 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 64650 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72144 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 94844 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156651 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.9м/с
82%
755мм
Популярнi новини
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 13470 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 13147 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 17333 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15182 перегляди
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО02:43 • 8094 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 63526 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156655 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 76948 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 86492 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 86574 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львівська область
Молдова
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 4362 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15380 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 31819 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 94840 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 51673 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136
The New York Times
МіГ-31
The Washington Post

Вчені довели, що мікропластик руйнує кістки та сприяє остеопорозу

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

Огляд 60 наукових робіт показав, що мікропластик впливає на клітини кісткової тканини, стимулюючи утворення остеокластів. Це порушує баланс відновлення кісток, що підвищує ризик остеопорозу та переломів.

Вчені довели, що мікропластик руйнує кістки та сприяє остеопорозу

Огляд понад 60 наукових робіт довів: мікропластик, потрапляючи в організм, може впливати на клітини кісткової тканини та сприяти розвитку остеопорозу. Вчені виявили, що пластикові частинки стимулюють утворення остеокластів – клітин, які руйнують кісткову тканину, порушуючи природний баланс відновлення кісток. Про це повідомляє видання Wired із посиланням результати досліджень, опубліковані у журналі Osteoporosis International, пише УНН.

Деталі

Протягом життя кістки постійно оновлюються, але при остеопорозі руйнування відбувається швидше, ніж регенерація. Новий аналіз, опублікований у журналі Osteoporosis International, додає мікропластик до списку факторів ризику цієї хвороби поряд із віком, генетикою, дієтою чи шкідливими звичками.

У дослідженні розглянули 62 статті з лабораторними та тваринними експериментами. Результати показали, що мікропластик здатний: знижувати життєздатність клітин кісток, викликати передчасне старіння клітин, змінювати експресію генів, провокувати запальні процеси.

Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження26.09.25, 04:37 • 4537 переглядiв

Ці фактори призводять до руйнівних процесів, що ослаблюють кісткову структуру та підвищують ризик переломів.

Особливе занепокоєння викликали дослідження на тваринах: накопичення мікропластику знижувало кількість лейкоцитів і погіршувало мікроструктуру кісток, що загрожує їхньою крихкістю та деформаціями.

У цьому дослідженні спостережувані побічні ефекти, що викликає занепокоєння, завершилися перериванням росту скелета тварин. Потенційний вплив мікропластику на кістки є предметом наукових досліджень і його не можна нехтувати 

– сказав співавтор Родріго Буено де Олівейра у прес-релізі. 

Олівейра та його команда з Державного університету Кампінаса (Бразилія) планують нові дослідження, зокрема аналіз впливу мікропластику на стегнові кістки гризунів.

Довідково

Мікропластик і нанопластик – це дрібні частинки, що утворюються внаслідок руйнування пластикових предметів під дією сонця, води, вітру чи стирання. 

Вони вже виявлені у воді, ґрунтах, продуктах харчування й навіть у людському організмі. Враховуючи масштаби забруднення – щороку виробляється понад 500 млн тонн пластику, з яких переробляється лише 9% – науковці закликають до негайного скорочення його використання.

Дослідження спростовує зв'язок між переходом на літній час і ризиком серцевого нападу15.09.25, 17:50 • 4109 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я
Бразилія