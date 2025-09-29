Вчені довели, що мікропластик руйнує кістки та сприяє остеопорозу
Огляд 60 наукових робіт показав, що мікропластик впливає на клітини кісткової тканини, стимулюючи утворення остеокластів. Це порушує баланс відновлення кісток, що підвищує ризик остеопорозу та переломів.
Огляд понад 60 наукових робіт довів: мікропластик, потрапляючи в організм, може впливати на клітини кісткової тканини та сприяти розвитку остеопорозу. Вчені виявили, що пластикові частинки стимулюють утворення остеокластів – клітин, які руйнують кісткову тканину, порушуючи природний баланс відновлення кісток. Про це повідомляє видання Wired із посиланням результати досліджень, опубліковані у журналі Osteoporosis International, пише УНН.
Протягом життя кістки постійно оновлюються, але при остеопорозі руйнування відбувається швидше, ніж регенерація. Новий аналіз, опублікований у журналі Osteoporosis International, додає мікропластик до списку факторів ризику цієї хвороби поряд із віком, генетикою, дієтою чи шкідливими звичками.
У дослідженні розглянули 62 статті з лабораторними та тваринними експериментами. Результати показали, що мікропластик здатний: знижувати життєздатність клітин кісток, викликати передчасне старіння клітин, змінювати експресію генів, провокувати запальні процеси.
Ці фактори призводять до руйнівних процесів, що ослаблюють кісткову структуру та підвищують ризик переломів.
Особливе занепокоєння викликали дослідження на тваринах: накопичення мікропластику знижувало кількість лейкоцитів і погіршувало мікроструктуру кісток, що загрожує їхньою крихкістю та деформаціями.
У цьому дослідженні спостережувані побічні ефекти, що викликає занепокоєння, завершилися перериванням росту скелета тварин. Потенційний вплив мікропластику на кістки є предметом наукових досліджень і його не можна нехтувати
Олівейра та його команда з Державного університету Кампінаса (Бразилія) планують нові дослідження, зокрема аналіз впливу мікропластику на стегнові кістки гризунів.
Довідково
Мікропластик і нанопластик – це дрібні частинки, що утворюються внаслідок руйнування пластикових предметів під дією сонця, води, вітру чи стирання.
Вони вже виявлені у воді, ґрунтах, продуктах харчування й навіть у людському організмі. Враховуючи масштаби забруднення – щороку виробляється понад 500 млн тонн пластику, з яких переробляється лише 9% – науковці закликають до негайного скорочення його використання.
