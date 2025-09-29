Ученые доказали, что микропластик разрушает кости и способствует остеопорозу
Обзор 60 научных работ показал, что микропластик влияет на клетки костной ткани, стимулируя образование остеокластов. Это нарушает баланс восстановления костей, что повышает риск остеопороза и переломов.
Обзор более 60 научных работ доказал: микропластик, попадая в организм, может влиять на клетки костной ткани и способствовать развитию остеопороза. Ученые обнаружили, что пластиковые частицы стимулируют образование остеокластов – клеток, которые разрушают костную ткань, нарушая естественный баланс восстановления костей. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на результаты исследований, опубликованные в журнале Osteoporosis International, пишет УНН.
В течение жизни кости постоянно обновляются, но при остеопорозе разрушение происходит быстрее, чем регенерация. Новый анализ, опубликованный в журнале Osteoporosis International, добавляет микропластик в список факторов риска этого заболевания наряду с возрастом, генетикой, диетой или вредными привычками.
В исследовании рассмотрели 62 статьи с лабораторными и животными экспериментами. Результаты показали, что микропластик способен: снижать жизнеспособность клеток костей, вызывать преждевременное старение клеток, изменять экспрессию генов, провоцировать воспалительные процессы.
Эти факторы приводят к разрушительным процессам, ослабляющим костную структуру и повышающим риск переломов.
Особое беспокойство вызвали исследования на животных: накопление микропластика снижало количество лейкоцитов и ухудшало микроструктуру костей, что грозит их хрупкостью и деформациями.
В этом исследовании наблюдаемые побочные эффекты, вызывающие беспокойство, завершились прерыванием роста скелета животных. Потенциальное влияние микропластика на кости является предметом научных исследований и его нельзя пренебрегать
Оливейра и его команда из Государственного университета Кампинаса (Бразилия) планируют новые исследования, в частности анализ влияния микропластика на бедренные кости грызунов.
Микропластик и нанопластик – это мелкие частицы, образующиеся в результате разрушения пластиковых предметов под действием солнца, воды, ветра или истирания.
Они уже обнаружены в воде, почвах, продуктах питания и даже в человеческом организме. Учитывая масштабы загрязнения – ежегодно производится более 500 млн тонн пластика, из которых перерабатывается лишь 9% – ученые призывают к немедленному сокращению его использования.
