Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї

У нардепа, ексголови ВР Андрія Парубія стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Можу зазначити, що стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї", - сказав Мерет.

Керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський додав, що на даний час не встановлена вогнепальна зброя.

Шляховський повідомляв, що у Андрія Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

"На даний час особа стрільця не встановлена", - додав Шляховський.

Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.