Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї
Київ • УНН
У Львові ексголову ВР Андрія Парубія застрелили з вогнепальної короткоствольної зброї. Здійснено близько 8 пострілів, особа стрільця та зброя не встановлені.
У нардепа, ексголови ВР Андрія Парубія стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
"Можу зазначити, що стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї", - сказав Мерет.
Керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський додав, що на даний час не встановлена вогнепальна зброя.
Шляховський повідомляв, що у Андрія Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
"На даний час особа стрільця не встановлена", - додав Шляховський.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.