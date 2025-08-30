Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия

В нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Могу отметить, что стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия", - сказал Мерет.

Руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский добавил, что в настоящее время не установлено огнестрельное оружие.

Шляховский сообщал, что в Андрея Парубия было произведено около 8 выстрелов.

"В настоящее время личность стрелка не установлена", - добавил Шляховский.

Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.