Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия

$41.260.00
48.130.00
ukenru
13:59 • 5228 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 14014 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 29482 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 48549 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 161681 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 83533 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 71944 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 92846 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 267152 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 220454 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
30%
747мм
Популярные новости
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01 • 71769 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 15757 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 13502 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 19712 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 15338 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 16093 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 171999 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 177285 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 267132 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 220437 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 79352 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 213129 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 238090 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 236680 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 218875 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Во Львове экс-главу ВР Андрея Парубия застрелили из огнестрельного короткоствольного оружия. Произведено около 8 выстрелов, личность стрелка и оружие не установлены.

Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия

В нардепа, экс-главы ВР Андрея Парубия стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия. Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Могу отметить, что стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия", - сказал Мерет.

Руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский добавил, что в настоящее время не установлено огнестрельное оружие.

Шляховский сообщал, что в  Андрея Парубия было произведено около 8 выстрелов. 

"В настоящее время личность стрелка не установлена", - добавил Шляховский.

Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия30.08.25, 18:00 • 500 просмотров

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Львов