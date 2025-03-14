Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31161 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 48981 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 53231 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58621 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70591 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58043 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56888 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121868 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82294 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 228073 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
66%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23248 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13848 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18829 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 20147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90305 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121868 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 228073 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404763 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11617 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18999 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 20225 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23409 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75641 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

Київ • УНН

 • 18312 перегляди

Нацполіція розглядає версію про замовлення вбивства Дем'яна Ганула російськими спецслужбами. Президент наказав залучити всі сили для розслідування злочину в Одесі.

Вбивство Ганула: Нацполіція не виключає причетність російських спецслужб

У Нацполіції не виключають, що активіста Дем'яна Ганула в Одесі вбили на замовлення російських спецслужб. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Ця особа мала громадську позицію й не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом 

- сказав Вигівський.

Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула14.03.25, 16:27 • 16510 переглядiв

Контекст

В Одесі посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив у Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в  Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.

Клименко заявив, що йому доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Він зазначив, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму, не відповідає дійсності. 

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні, 14 березня, застрелив в Одесі невідомий чоловік, відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі.

Що відомо про Ганула

Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook критикував мера Одеси Геннадія Труханова через забудову узбережжя Одеси.

Так, після виходу з Правого Сектору створив ГО "Вуличний фронт", був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших.  2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протести переріс у сутички з поліцією. Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. Із ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. В суді нардеп Андрій Білецький хотів взяти Ганула на поруки. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу. Військове командування почало службове розслідування за заявою про причетність до побиття військовослужбовців.

Також активіста помічали серед нападників на марші ЛГБТ.

Активіст ще у липні 2024 року попросив СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози.

Російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч. дол.

У рф Ганула заочно заарештували за кількома кримінальними статтями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Ігор Клименко
Одеса
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19