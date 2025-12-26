$41.930.22
13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Вбив двох підлітків ножем: на Вінниччині завершили розслідування щодо ексвчителя, він може сісти на довічне

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Вінниччині завершено розслідування справи колишнього вчителя, обвинуваченого в умисному вбивстві двох підлітків 15 та 16 років. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі за злочин, скоєний 10 вересня у Шаргороді.

Вбив двох підлітків ножем: на Вінниччині завершили розслідування щодо ексвчителя, він може сісти на довічне
Фото: Національна поліція України

На Вінниччині завершили розслідування щодо колишнього вчителя, якого звинувачують в умисному вбивстві двох підлітків. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Національну поліцію України.

Деталі

Злочин стався 10 вересня вранці на одній з вулиць міста Шаргорода: 23-річний зловмисник завдав смертельних ударів ножем двом хлопчикам 15 і 16 років через особистий конфлікт. Його затримали поліцейські в полі за 5 км від місця злочину.

Досудове розслідування встановило, що затриманий на момент скоєння злочину міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом поранення двох військовослужбовців ТЦК у Дніпрі.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
ТЦК та СП
Національна поліція України
Вінницька область
Дніпро (місто)
Україна