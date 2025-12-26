Вбив двох підлітків ножем: на Вінниччині завершили розслідування щодо ексвчителя, він може сісти на довічне
На Вінниччині завершено розслідування справи колишнього вчителя, обвинуваченого в умисному вбивстві двох підлітків 15 та 16 років. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі за злочин, скоєний 10 вересня у Шаргороді.
Злочин стався 10 вересня вранці на одній з вулиць міста Шаргорода: 23-річний зловмисник завдав смертельних ударів ножем двом хлопчикам 15 і 16 років через особистий конфлікт. Його затримали поліцейські в полі за 5 км від місця злочину.
Досудове розслідування встановило, що затриманий на момент скоєння злочину міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Наразі чоловік перебуває під вартою.
