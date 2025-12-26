Убил двух подростков ножом: в Винницкой области завершили расследование в отношении экс-учителя, он может сесть на пожизненное
Киев • УНН
В Винницкой области завершено расследование дела бывшего учителя, обвиняемого в умышленном убийстве двух подростков 15 и 16 лет. Ему грозит длительный срок лишения свободы за преступление, совершенное 10 сентября в Шаргороде.
В Винницкой области завершили расследование в отношении бывшего учителя, которого обвиняют в умышленном убийстве двух подростков. Ему грозит длительный срок лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины.
Детали
Преступление произошло 10 сентября утром на одной из улиц города Шаргорода: 23-летний злоумышленник нанес смертельные удары ножом двум мальчикам 15 и 16 лет из-за личного конфликта. Его задержали полицейские в поле в 5 км от места преступления.
Досудебное расследование установило, что задержанный на момент совершения преступления мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.
Мужчину обвиняют в совершении умышленного убийства двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что правоохранители открыли уголовное производство по факту ранения двух военнослужащих ТЦК в Днепре.