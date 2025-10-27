$42.000.10
Ексклюзив
12:53 • 11211 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13430 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20304 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32484 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36504 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35298 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33506 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27616 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59104 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55108 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Важливо подякувати сміливим серцям, які вчать української навіть на окупованій території - Зеленський

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Президент Володимир Зеленський у День української писемності та мови подякував українцям, які навчають мови на тимчасово окупованих територіях. Він наголосив, що бути українцем означає бути сміливим.

Важливо подякувати сміливим серцям, які вчать української навіть на окупованій території - Зеленський

Сьогодні важливо подякувати усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві до Дня української писемності та мови.

День української писемності та мови. Сьогодні важливо подякувати особливо всім нашим людям, які навчають мови – попри все і де б вони не були. Усім батькам, які говорять зі своїми дітьми українською. Кожному вчителю, хто відкриває для дітей безмежний простір культури українською. Кожному й кожній, хто береже українське тут і за кордоном. І, звісно, усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. Кожному нашому воїну – бо де є українські позиції, там і триває боротьба за життя України, нашого народу, нашої культури 

- заявив Президент.

Білий птах, півень і козак Мамай: вийде нова марка до Дня української писемності та мови27.10.25, 14:36 • 1518 переглядiв

Зеленський також додав, що "бути українцем – це бути сміливим".

На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність. Українці саме такі. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року24.10.25, 18:19 • 39116 переглядiв

Антоніна Туманова

