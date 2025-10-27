Важливо подякувати сміливим серцям, які вчать української навіть на окупованій території - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський у День української писемності та мови подякував українцям, які навчають мови на тимчасово окупованих територіях. Він наголосив, що бути українцем означає бути сміливим.
Сьогодні важливо подякувати усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві до Дня української писемності та мови.
День української писемності та мови. Сьогодні важливо подякувати особливо всім нашим людям, які навчають мови – попри все і де б вони не були. Усім батькам, які говорять зі своїми дітьми українською. Кожному вчителю, хто відкриває для дітей безмежний простір культури українською. Кожному й кожній, хто береже українське тут і за кордоном. І, звісно, усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. Кожному нашому воїну – бо де є українські позиції, там і триває боротьба за життя України, нашого народу, нашої культури
Білий птах, півень і козак Мамай: вийде нова марка до Дня української писемності та мови27.10.25, 14:36 • 1518 переглядiв
Зеленський також додав, що "бути українцем – це бути сміливим".
На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність. Українці саме такі. Слава Україні! - резюмував Глава держави.
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року24.10.25, 18:19 • 39116 переглядiв