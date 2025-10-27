Важливо подякувати сміливим серцям, які вчать української навіть на окупованій території - Зеленський

Сьогодні важливо подякувати усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві до Дня української писемності та мови.

День української писемності та мови. Сьогодні важливо подякувати особливо всім нашим людям, які навчають мови – попри все і де б вони не були. Усім батькам, які говорять зі своїми дітьми українською. Кожному вчителю, хто відкриває для дітей безмежний простір культури українською. Кожному й кожній, хто береже українське тут і за кордоном. І, звісно, усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. Кожному нашому воїну – бо де є українські позиції, там і триває боротьба за життя України, нашого народу, нашої культури