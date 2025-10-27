Важно поблагодарить смелые сердца, которые учат украинскому даже на оккупированной территории - Зеленский

Сегодня важно поблагодарить все те смелые украинские сердца, которые верны Украине и учат украинский язык даже на временно оккупированной территории. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении ко Дню украинской письменности и языка.

День украинской письменности и языка. Сегодня важно поблагодарить особенно всех наших людей, которые обучают языку – несмотря ни на что и где бы они ни были. Всем родителям, которые говорят со своими детьми на украинском. Каждому учителю, кто открывает для детей безграничное пространство культуры на украинском. Каждому и каждой, кто бережет украинское здесь и за границей. И, конечно, всем тем смелым украинским сердцам, которые верны Украине и учат украинский язык даже на временно оккупированной территории. Каждому нашему воину – потому что где есть украинские позиции, там и продолжается борьба за жизнь Украины, нашего народа, нашей культуры - заявил Президент.

Зеленский также добавил, что "быть украинцем – это быть смелым".

На свете много народов, но только смелые смогли отстоять свою независимость. Украинцы именно такие. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

