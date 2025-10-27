$42.000.10
Эксклюзив
12:53 • 892 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 8350 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 16394 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 28688 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 33215 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34433 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 32819 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27413 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58934 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54888 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопления
публикации
Эксклюзивы
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 882 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 84040 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 122528 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
Важно поблагодарить смелые сердца, которые учат украинскому даже на оккупированной территории - Зеленский

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Президент Владимир Зеленский в День украинской письменности и языка поблагодарил украинцев, которые обучают языку на временно оккупированных территориях. Он подчеркнул, что быть украинцем означает быть смелым.

Важно поблагодарить смелые сердца, которые учат украинскому даже на оккупированной территории - Зеленский

Сегодня важно поблагодарить все те смелые украинские сердца, которые верны Украине и учат украинский язык даже на временно оккупированной территории. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении ко Дню украинской письменности и языка.

День украинской письменности и языка. Сегодня важно поблагодарить особенно всех наших людей, которые обучают языку – несмотря ни на что и где бы они ни были. Всем родителям, которые говорят со своими детьми на украинском. Каждому учителю, кто открывает для детей безграничное пространство культуры на украинском. Каждому и каждой, кто бережет украинское здесь и за границей. И, конечно, всем тем смелым украинским сердцам, которые верны Украине и учат украинский язык даже на временно оккупированной территории. Каждому нашему воину – потому что где есть украинские позиции, там и продолжается борьба за жизнь Украины, нашего народа, нашей культуры

- заявил Президент.

- заявил Президент.

Белая птица, петух и казак Мамай: выйдет новая марка ко Дню украинской письменности и языка27.10.25, 14:36 • 506 просмотров

Зеленский также добавил, что "быть украинцем – это быть смелым".

На свете много народов, но только смелые смогли отстоять свою независимость. Украинцы именно такие. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

Международный день плюшевого мишки и День украинской письменности: что еще празднуют 27 октября27.10.25, 06:39 • 5278 просмотров

Антонина Туманова

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина