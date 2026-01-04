"Важкі бої продовжуються": Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе - ЦПД
Київ • УНН
Сили оборони України продовжують утримувати Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе. Важкі бої тривають.
Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, важкі бої продовжуються, повідомив у неділю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
СОУ контролюють Родинське. Також додам, що ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе. Важкі бої продовжуються
Доповнення
У 1-му корпусі "Азов" Національної гвардії України повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати населений пункт Родинське Покровського району Донецької області, попри брехню російської пропаганди.