"Важкі бої продовжуються": Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе - ЦПД

Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 12776 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 12879 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 31927 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 43996 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52502 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52808 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49129 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62844 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84249 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення
4 січня, 03:49
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти
4 січня, 04:24
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на Україну
4 січня, 06:36
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям
4 січня, 06:52
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро
08:44
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Запорізька область
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
3 січня, 22:58
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

"Важкі бої продовжуються": Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе - ЦПД

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Сили оборони України продовжують утримувати Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе. Важкі бої тривають.

"Важкі бої продовжуються": Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе - ЦПД

Сили оборони контролюють Родинське, ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, важкі бої продовжуються, повідомив у неділю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

СОУ контролюють Родинське. Також додам, що ворог не взяв під контроль Покровськ, Мирноград, Гуляйполе. Важкі бої продовжуються

- написав керівник ЦПД РНБО Коваленко.

Доповнення

У 1-му корпусі "Азов" Національної гвардії України повідомили, що Сили оборони України продовжують утримувати населений пункт Родинське Покровського району Донецької області, попри брехню російської пропаганди.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Національна гвардія України
Рада національної безпеки і оборони України
Мирноград
Гуляйполе