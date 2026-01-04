"Тяжелые бои продолжаются": Силы обороны контролируют Родинское, враг не взял под контроль Покровск, Мирноград, Гуляйполе - ЦПД
Киев • УНН
Силы обороны Украины продолжают удерживать Родинское, враг не взял под контроль Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Тяжелые бои продолжаются.
Силы обороны контролируют Родинское, враг не взял под контроль Покровск, Мирноград, Гуляйполе, тяжелые бои продолжаются, сообщил в воскресенье руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
СОУ контролируют Родинское. Также добавлю, что враг не взял под контроль Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Тяжелые бои продолжаются
Дополнение
В 1-м корпусе "Азов" Национальной гвардии Украины сообщили, что Силы обороны Украины продолжают удерживать населенный пункт Родинское Покровского района Донецкой области, несмотря на ложь российской пропаганды.