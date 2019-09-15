В ЄС заперечують, що Брюссель і Лондон близькі до укладення угоди по Brexit

“Це не так. Насправді все відчувають деяку тривогу, — заявило джерело видання, що представляє ЄС на переговорах. — Я б навіть не назвав те, що відбувається переговорами. В ході останнього раунду в п’ятницю ми торкнулися змістовної частини, що, звичайно, є кроком вперед, проте це повинно було бути зроблено ще дуже давно, і поки ми ще дуже далекі (від кінцевого результату)”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон неодноразово заявляв, що сторони досягли значного прогресу в переговорах і, на його думку, зможуть укласти нову угоду про умови “розлучення” в ході саміту Євросоюзу, який відбудеться 17-18 жовтня. При цьому високопоставлене джерело в керівництві ЄС заявив The Guardian, що це “абсолютно не так” і висловив здивування з приводу оптимізму і жартівливого тону британського прем’єра, який в неділю порівняв Велику Британію з героєм коміксів Халком, що збирається вирватися з полону.

“Через це все, що відбувається, починає трохи нагадувати жарт, проте ми говоримо про виключно серйозні речі. У разі відсутності угоди наслідки будуть виключно серйозними, але схоже на те, що (в Лондоні) ситуацію сприймають як гру, в якій вони герої. Як вигадану історію, а не реальність”, — сказав співрозмовник видання.

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У понеділок Джонсон зустрінеться в Люксембурзі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, а британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі — з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє. Предметом обговорення має стати тема Brexit і потенційних альтернатив положенню про backstop — особливому режимі, який повинен на час забезпечити перебування Північної Ірландії у складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після здійснення Brexit. Великобританія не згодна на “бекстоп” в тому вигляді, в якому він прописаний в проекті угоди з ЄС, однак і Брюссель не влаштовують альтернативні пропозиції Лондона про введення єдиного митного режиму для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів на острові Ірландія. Саме рішення питання про ірландську кордоні може відкрити шлях до укладення угоди між сторонами.

Великобританія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід із товариства. Однак депутати Палати громад британського парламенту тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутого між Брюсселем і урядом прем’єр-міністра Терези Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, потім — на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку, не зумівши вивести ситуацію з глухого кута. Змінив її Джонсон пообіцяв, що країна покине ЄС 31 жовтня з угодою або без.

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