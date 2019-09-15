Джонсон: Brexit відбудеться 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв себе з некерованим персонажем коміксів "Неймовірний Халк", заявивши, що Brexit відбудеться 31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю газеті The Mail він підкреслив свою рішучість вивести Британію з Європейського союзу 31 жовтня.
Джонсон сказав, що він знайде спосіб обійти недавнє голосування в парламенті, пропонує йому відкласти Brexit замість того, щоб вивести Британію з ЄС без угоди про перехідному процесі.
"Чим безумніший Халк стає, тим сильніший стає Халк. Халк завжди тікав, як би сильно він не був пов'язаний - і це стосується нашої країни. Ми вийдемо 31 жовтня", - сказав Джонсон.
Раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великою Британією і Європейським союзом щодо Brexit. За словами Варадкара, розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Велика Британія).
Нагадаємо, британська королева підтримала закон, що блокує Brexit без угоди.