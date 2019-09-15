Джонсон: Brexit состоится 31 октября

В интервью газете The Mail он подчеркнул свою решимость вывести Британию из Европейского союза 31 октября.

Джонсон сказал, что он найдет способ обойти недавнее голосование в парламенте, предлагает ему отложить Brexit вместо того, чтобы вывести Великобританию из ЕС без соглашения о переходном процессе.

"Чем безумнее Халк становится, тем сильнее становится Халк. Халк всегда бежал, как бы сильно он не был связан - и это касается нашей страны. Мы выйдем 31 октября", - сказал Джонсон.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил о больших различия между Великобританией и Европейским союзом по Brexit. По словам Варадкара, разногласия касаются границы между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (Великобритания).

Напомним, британская королева поддержала закон, который блокирует Brexit без соглашения.