Британський міністр розповів, якими будуть відносини з Україною після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу відносини Лондона і Києва "зміняться лише на краще". Про це у суботу заявив міністр у справах Європи міністерства закордонних справ Великої Британії Крістофер Пінчер, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Відносини між Україною і Великою Британією можуть змінитися після Brexit, але лише на краще. Ми хочемо побудувати сильні, глибокі відносини з Україною у сфері торгівлі, безпеки, культури. І я думаю: коли ми вийдемо і узгодимо двосторонню угоду з Україною, наші відносини продовжать покращуватися", – сказав Пінчер.
З його слів, Україна відіграє важливу позицію в Європі. "Це нова лінія фронту. Тому я захотів приїхати і сказати народу України: ми підтримуємо вас у ваших прагненнях процвітання, свободи, прозорості і проти будь-якої форми зовнішньої загрози", – додав британський урядовець.
Він висловив сподівання, що Британія досягне угоди з ЄС щодо Brexit і вийде з Євросоюзу 31 жовтня з угодою, або і без.
Нещодавно королева Єлизавета II підписала закон, який забороняє британському уряду здійснення Brexit без угоди з Євросоюзом і без схвалення законодавців. Закон зобов’язує уряд прагнути до досягнення угоди з ЄС на засіданні Європейської ради 18 жовтня.
У разі відхилення цього прохання Брюсселем прем’єр-міністр Великої Британії повинен просити про відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року.
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський зустрівся з послом Британії, обговорили відносини після Brexit.