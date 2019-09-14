Британський міністр розповів, якими будуть відносини з Україною після Brexit

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу відносини Лондона і Києва "зміняться лише на краще". Про це у суботу заявив міністр у справах Європи міністерства закордонних справ Великої Британії Крістофер Пінчер, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.