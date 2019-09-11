Зеленський зустрівся з послом Британії: обговорили стосунки після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – Мелінди Сіммонс. Під час зустрічі сторонни обговорили важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні й економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
"Під час розмови з Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сіммонс Володимир Зеленський висловив вдячність за допомогу у проведенні реформ та зміцненні обороноздатності нашої держави", - повідомляють в Офісі.
За інформацією пресслужби, було також відзначено високу інтенсивність політичного діалогу, зокрема на рівні лідерів двох країн.
"Ішлося також про важливість продовження переговорів щодо нової угоди між Україною та Великою Британією, яка визначатиме політичні й економічні відносини між двома країнами після виходу Великої Британії з ЄС", - додали в ОП.
Як повідомляв УНН, британська королева підтримала закон, що блокує Brexit без угоди.