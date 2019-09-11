Зеленский встретился с послом Британии: обсудили отношения после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс. Во время встречи сторонни обсудили важность продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.
"Во время разговора с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симмонс Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности нашего государства", - сообщают в Офисе.
По информации прессслужбы, была также отмечена высокая интенсивность политического диалога, в частности на уровне лидеров двух стран.
"Речь шла также о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС", - добавили в ОП.
Как сообщал УНН, британская королева поддержала закон, блокирует Brexit без соглашения.