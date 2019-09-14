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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109415 просмотра

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6 марта, 17:07 • 101310 просмотра

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Британский министр рассказал, какими будут отношения с Украиной после Brexit

Британский министр рассказал, какими будут отношения с Украиной после Brexit

Киев  •  УНН

 • 10893 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. После выхода Великобритании из Европейского Союза отношения Лондона и Киева "изменятся только к лучшему". Об этом в субботу заявил министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Отношения между Украиной и Великобританией могут измениться после Brexit, но только к лучшему. Мы хотим построить сильные, глубокие отношения с Украиной в сфере торговли, безопасности, культуры. И я думаю: когда мы выйдем и согласуем двустороннее соглашение с Украиной, наши отношения продолжат улучшаться", - сказал Пинчер.

По его словам, Украина играет важную позицию в Европе. "Это новая линия фронта. Поэтому я захотел приехать и сказать народу Украины: мы поддерживаем вас в ваших стремлениях процветания, свободы, прозрачности и против любой формы внешней угрозы", - добавил британский чиновник.

Он выразил надежду, что Британия достигнет соглашения с ЕС по Brexit и выйдет из Евросоюза 31 октября с соглашением, или и без.

Недавно королева Елизавета II подписала закон, запрещающий британскому правительству осуществления Brexit без соглашения с Евросоюзом и без одобрения законодателей. Закон обязывает правительство стремиться к достижению соглашения с ЕС на заседании Европейского совета 18 октября.

В случае отклонения этой просьбы Брюсселем премьер-министр Великобритании должен просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Напомним, ранее Президент Зеленский встретился с послом Великобритании, обсудили отношения после Brexit.

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