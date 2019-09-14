Британский министр рассказал, какими будут отношения с Украиной после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. После выхода Великобритании из Европейского Союза отношения Лондона и Киева "изменятся только к лучшему". Об этом в субботу заявил министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Отношения между Украиной и Великобританией могут измениться после Brexit, но только к лучшему. Мы хотим построить сильные, глубокие отношения с Украиной в сфере торговли, безопасности, культуры. И я думаю: когда мы выйдем и согласуем двустороннее соглашение с Украиной, наши отношения продолжат улучшаться", - сказал Пинчер.
По его словам, Украина играет важную позицию в Европе. "Это новая линия фронта. Поэтому я захотел приехать и сказать народу Украины: мы поддерживаем вас в ваших стремлениях процветания, свободы, прозрачности и против любой формы внешней угрозы", - добавил британский чиновник.
Он выразил надежду, что Британия достигнет соглашения с ЕС по Brexit и выйдет из Евросоюза 31 октября с соглашением, или и без.
Недавно королева Елизавета II подписала закон, запрещающий британскому правительству осуществления Brexit без соглашения с Евросоюзом и без одобрения законодателей. Закон обязывает правительство стремиться к достижению соглашения с ЕС на заседании Европейского совета 18 октября.
В случае отклонения этой просьбы Брюсселем премьер-министр Великобритании должен просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Напомним, ранее Президент Зеленский встретился с послом Великобритании, обсудили отношения после Brexit.