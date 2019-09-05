Джонсон: я радше помру у канаві, ніж попрошу ЄС відтермінувати Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна має залишити Європейський союз 31 жовтня за будь-яких обставин, і він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
На запитання журналістів про те, чи не проситиме прем’єр-міністр Великої Британії ЄС відтермінувати Brexit після 31 жовтня Борис Джонсон відповів, що “радше помре у канаві”, ніж зробить це.
Водночас, британський прем’єр відмовився говорити про те, чи піде він у відставку, якщо процес відтермінування Brexit все ж відбудеться.
Джонсон заявив, що готовий до виходу з ЄС без угоди, але лейбористська партія прагне не допустити цього.
Джонсон також заявив, що позачергові парламентські вибори, які він хоче організувати 15 жовтня, — це “єдиний спосіб вирішити питання Brexit”.
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Нагадаємо, Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, який зобов’язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, намічений на 31 жовтня.
Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Тепер документ буде розглядати палата лордів.
Палата громад пропонує відстрочити вихід Британії з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.