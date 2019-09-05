Британія виділить додаткових 2 мільярди фунтів на Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністр фінансів Великої Британії Саджид Джавід анонсував виділення додаткових 2 млрд фунтів на реалізацію Brexit в наступному році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
"Протягом моїх перших кількох днів в якості канцлера (казначейства Британії – ред.) я надав 2,1 млрд фунтів додаткового фінансування для Brexit і підготовки до виходу без угоди, і сьогодні я можу оголосити, що ми надаємо ще 2 млрд фунтів для реалізації Brexit в наступному році", – заявив Джавід.
Він додав, що це означає більше співробітників прикордонної служби і поліпшену транспортну інфраструктуру в британських портах.
За словами Джавіда, Велика Британія не повинна відволікатися від "можливостей, які є попереду".
Нагадаємо, Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, який зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, намічений на 31 жовтня.
Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Тепер документ буде розглядати палата лордів.
Палата громад пропонує відстрочити вихід Британії з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.