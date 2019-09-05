Великобритания выделит дополнительные 2 миллиарда фунтов на Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид анонсировал выделение дополнительных 2 млрд фунтов на реализацию Brexit в следующем году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
"В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера (казначейства Великобритании - ред.) Я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу сказать, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году ", - заявил Джавид.
Он добавил, что это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.
По словам Джавида, Великобритания не должна отвлекаться от "возможностей, которые есть впереди".
Напомним, Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября.
Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Теперь документ будет рассматривать палата лордов.
Палата общин предлагает отсрочить выход Британии из Евросоюза до 31 января 2020 года.