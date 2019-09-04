Палата общин обязала правительство Джонсона отсрочить Brexit на 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Теперь документ будет рассматривать палата лордов.
Палата общин предлагает отсрочить выход Британии из Евросоюза до 31 января 2020 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.
Напомним, во вторник, 3 сентября, британская Палата общин поддержала внесение изменений в повестку дня парламента на следующий день, что позволит проголосовать за запрет выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения.