Палата громад зобов'язала уряд Джонсона відстрочити Brexit на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, який зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, намічений на 31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Тепер документ буде розглядати палата лордів.
Палата громад пропонує відстрочити вихід Британії з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував прийняття законопроекту і заявив, що 15 жовтня мають бути проведені позачергові вибори.
Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, британська Палата громад підтримала внесення змін до порядку денного парламенту на наступний день, що дозволить проголосувати за заборону виходу Великої Британії з Європейського союзу без угоди.