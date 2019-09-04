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Палата громад зобов'язала уряд Джонсона відстрочити Brexit на 2020 рік

Палата громад зобов'язала уряд Джонсона відстрочити Brexit на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Палата громад Великої Британії схвалила законопроект, який зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, намічений на 31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Тепер документ буде розглядати палата лордів.

Палата громад пропонує відстрочити вихід Британії з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував прийняття законопроекту і заявив, що 15 жовтня мають бути проведені позачергові вибори.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, британська Палата громад підтримала внесення змін до порядку денного парламенту на наступний день, що дозволить проголосувати за заборону виходу Великої Британії з Європейського союзу без угоди.

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