Палата громад Британії підтримала голосування за заборону Brexit без угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У вівторок, 3 вересня, британська Палата громад підтримала внесення змін до порядку денного парламенту на наступний день, що дозволить проголосувати за заборону виходу Великої Британії з Європейського союзу без угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За проголосували 328 політиків.
Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон уже встиг заявити, що в разі успішного голосування в середу, 4 вересня, він наполягатиме на проведенні дострокових виборів.
Нагадаємо, Джонсон має намір запропонувати провести вибори 14 жовтня, якщо парламент у вівторок почне процес прийняття закону, що забороняє прем'єру виводити країну з ЄС 31 жовтня без угоди.
Парламент має намір в найближчі дні прийняти закон, який змушує Джонсона просити про відстрочку.
"Я ні за яких умов не буду просити Євросоюз про відстрочку. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня щоб не сталося", - заявив Джонсон в телезверненні в понеділок.
Палата громад повертається з канікул у вівторок, 3 вересня, і депутати-опоненти Джонсона планують в найближчі дні прийняти закон, що зобов'язує його просити Євросоюз перенести вихід з ЄС - приблизно до 31 січня.