Палата громад Британії підтримала голосування за заборону Brexit без угоди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У вівторок, 3 вересня, британська Палата громад підтримала внесення змін до порядку денного парламенту на наступний день, що дозволить проголосувати за заборону виходу Великої Британії з Європейського союзу без угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.