Палата общин Великобритании поддержала голосования за запрет Brexit без соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во вторник, 3 сентября, британская Палата общин поддержала внесение изменений в повестку дня парламента на следующий день, что позволит проголосовать за запрет выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
За проголосовали 328 политиков.
Премьер-министр страны Борис Джонсон уже успел заявить, что в случае успешного голосования в среду, 4 сентября, он будет настаивать на проведении досрочных выборов.
Напомним, Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября, если парламент во вторник начнет процесс принятия закона, запрещающего премьеру выводить страну из ЕС 31 октября без соглашения.
Парламент намерен в ближайшие дни принять закон, который заставляет Джонсона просить об отсрочке.
"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем с ЕС 31 октября, чтобы не произошло", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник.
Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС - примерно до 31 января.