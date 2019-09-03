Парламент Великобритании попытается заблокировать "жесткий" Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону придется столкнуться в парламенте, который будет голосовать за первый этап плана, призванного заблокировать возможность "жесткого" Brexit. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Накануне Джонсон заявил, что ни при каких условиях не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit. При этом премьер-министр сказал, что не хочет внеочередных выборов, возможность которых обсуждается в Британии.
Однако, согласно изданию, Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября, если парламент во вторник начнет процесс принятия закона, запрещающего премьеру выводить страну из ЕС 31 октября без соглашения.
Парламент намерен в ближайшие дни принять закон, который заставляет Джонсона просить об отсрочке.
"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем с ЕС 31 октября, чтобы не произошло", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник.
Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС - примерно до 31 января.
Как сообщал УНН, ранее парламентарий ЕС отверг требования об отмене "бэкстоп".