Парламент Великої Британії спробує заблокувати "жорсткий" Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борису Джонсону доведеться зіткнутися в Парламенті, який буде голосувати за перший етап плану, покликаного заблокувати можливість "жорсткого" Brexit. Про це пише BBC, передає УНН.
Напередодні Джонсон заявив, що ні за яких умов не буде просити Євросоюз про відстрочку Brexit. При цьому прем'єр-міністр сказав, що не хоче позачергових виборів, можливість яких обговорюється в Британії.
Однак, відповідно до видання, Джонсон має намір запропонувати провести вибори 14 жовтня, якщо парламент у вівторок почне процес прийняття закону, що забороняє прем'єру виводити країну з ЄС 31 жовтня без угоди.
Парламент має намір в найближчі дні прийняти закон, який змушує Джонсона просити про відстрочку.
"Я ні за яких умов не буду просити Євросоюз про відстрочку. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня щоб не сталося", - заявив Джонсон в телезверненні в понеділок.
Палата громад повертається з канікул у вівторок, 3 вересня, і депутати-опоненти Джонсона планують в найближчі дні прийняти закон, що зобов'язує його просити Євросоюз перенести вихід з ЄС - приблизно до 31 січня.
Як повідомляв УНН, раніше парламентар ЄС відкинув вимоги про скасування "бекстоп".