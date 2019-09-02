Brexit: переговірник ЄС відкинув вимоги про скасування "бекстоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє відхилив вимоги прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про скасування пункту про "бекстоп" щодо ірландського кордону в угоді стосовно Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Барньє сказав, що "бекстоп" - покликаний уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія - "максимально гнучкий варіант", який може запропонувати ЄС.
"У цьому сенсі бекстоп - це максимальна гнучкість, яку ЄС може запропонувати державі, яка не є її членом", - заявив він.
Барньє також додав, що він "не налаштований оптимістично" щодо можливості уникнути "Brexit без угоди", але "ми всі повинні рішуче продовжувати працювати".
Джонсон раніше заявив ЄС, що домовленість про "бекстоп" повинна бути розірвана для уникнення Brexit без угоди.