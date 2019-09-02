Brexit: переговорщик ЕС отверг требования об отмене "бэкстоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ведущий переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отклонил требования премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене пункта о "бэкстоп" относительно ирландской границы в соглашении по Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Барнье сказал, что "бэкстоп" - призванный избежать жесткой границы на острове Ирландия - "максимально гибкий вариант", который может предложить ЕС.
"В этом смысле бэкстоп - это максимальная гибкость, которую ЕС может предложить государству, не являющемуся членом", - заявил он.
Барнье также добавил, что он "не настроен оптимистично" в отношении возможности избежать "Brexit без сделки", но "мы все должны решительно продолжать работать".
Джонсон ранее заявил ЕС, что договоренность о "бэкстоп" должна быть расторгнута для избежания Brexit без сделки.