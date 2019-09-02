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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122764 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114296 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125416 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150925 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 195217 просмотра

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Brexit: переговорщик ЕС отверг требования об отмене "бэкстоп"

Brexit: переговорщик ЕС отверг требования об отмене "бэкстоп"

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ведущий переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отклонил требования премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене пункта о "бэкстоп" относительно ирландской границы в соглашении по Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Барнье сказал, что "бэкстоп" - призванный избежать жесткой границы на острове Ирландия - "максимально гибкий вариант", который может предложить ЕС.

"В этом смысле бэкстоп - это максимальная гибкость, которую ЕС может предложить государству, не являющемуся членом", - заявил он.

Барнье также добавил, что он "не настроен оптимистично" в отношении возможности избежать "Brexit без сделки", но "мы все должны решительно продолжать работать".

Джонсон ранее заявил ЕС, что договоренность о "бэкстоп" должна быть расторгнута для избежания Brexit без сделки.

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