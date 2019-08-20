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Джонсон запропонував ЄС нові умови Brexit

Джонсон запропонував ЄС нові умови Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав листа голові Європейської ради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.

Зокрема, він назвав "бекстоп" на острові Ірландія "антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави".

"Це несумісно з бажанням Великої Британії встановити довгострокові відносини з ЄС", - підкреслив Джонсон, зазначивши, що "бекстоп" може послабити Белфастську угоду, яка принесла мир в Північну Ірландію.

"Звичайно, наші друзі і партнери по іншу сторону каналу зараз демонструють небажання змінювати свою позицію - це нормально, але я впевнений, що вони це зроблять. Проте ми повинні підготуватися і до виходу без угоди", - зазначив Джонсон.

Уряд Великої Британії заявив про посилення своєї позиції: відразу ж після Brexit, який намічений на 31 жовтня, для громадян країн ЄС вступлять в силу обмеження на вільне переміщення по території королівства. Ці зміни торкнуться права громадян ЄС, які негативно відреагували на обмеження, що мають ввести. У соцмережах вже з'явилися висловлювання про те, що це призведе до масової дискримінації понад двох мільйонів європейців, зазначає видання.

Раніше Джонсон звинуватив противників Brexit у співпраці з ЄС.

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