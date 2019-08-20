Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

В частности, он назвал "бэкстоп" на острове Ирландия "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".

"Это несовместимо с желанием Великобритании установить долгосрочные отношения с ЕС", - подчеркнул Джонсон, отметив, что "бэкстоп" может ослабить Белфастское соглашение, которое принесло мир в Северную Ирландию.

"Конечно, наши друзья и партнеры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию - это нормально, но я уверен, что они это сделают. Тем не менее мы должны подготовиться и к выходу без сделки", - отметил Джонсон.

Правительство Великобритании заявило об ужесточении своей позиции: сразу же после Brexit, который намечен на 31 октября, для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на свободное перемещение по территории королевства. Эти изменения затронут права граждан ЕС, которые негативно отреагировали на вводимое ограничение. В соцсетях уже появились высказывания о том, что это приведет к массовой дискриминации более двух миллионов европейцев, отмечает издание.

Ранее Джонсон обвинил противников Brexit в сотрудничестве с ЕС.