Джонсон обвинил противников Brexit в сотрудничестве с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обвинил оппозиционеров в парламенте в сотрудничестве с ЕС против Британии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Борис Джонсон обвинил парламентариев, которые думают, что они могут заблокировать Brexit, во вредном сотрудничестве с ЕС", - говорится в сообщении.
Премьер заявил, что ЕС стал менее готовым идти на компромиссы по новому соглашению с Британией из-за оппозиции к Brexit в парламенте.
По его словам, это увеличивает вероятность того, что Великобритания будет "вынуждена выйти без соглашения" в октябре.
Некоторые депутаты заявили - утверждение Джонсона о том, что они сотрудничают с ЕС, является "зловещей ложью" и "попыткой отойти от сути проблемы".
Напомним, Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительного соглашения до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс.