Джонсон звинуватив супротивників Brexit у співпраці з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон звинуватив опозиціонерів у парламенті у співпраці з ЄС проти Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Борис Джонсон звинуватив парламентарів, які думають, що вони можуть заблокувати Brexit, у шкідливій співпраці з ЄС", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр заявив, що ЄС став менш готовим йти на компроміси щодо нової угоди з Британією через опозицію до Brexit у парламенті.
За його словами, це збільшує ймовірність того, що Велика Британія буде "змушена вийти без угоди" у жовтні.
Деякі депутати заявили — твердження Джонсона про те, що вони співпрацюють з ЄС, є "зловісною брехнею" та "спробою відійти від суті проблеми".
Нагадаємо, Борис Джонсон зможе домогтися виходу країни з Євросоюзу без попередньої угоди до 31 жовтня навіть у випадку, якщо большинтство членів палати громад винесе його уряду вотум недовіри. Про це заявив радник Джонсона Домінік Каммінгс.