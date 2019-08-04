Радник Джонсона заявив про нездатність парламенту перешкодити Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зможе домогтися виходу країни з Євросоюзу без попередньої угоди до 31 жовтня навіть у випадку, якщо большинтство членів палати громад винесе його уряду вотум недовіри. Про це заявив радник Джонсона Домінік Каммінгс, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Нагадаємо, раніше парламент неодноразово відхиляв умови, які минулого прем'єру, Терези Мей, вдалося узгодити з Брюсселем.
Палата громад зможе винести вотум недовіри Джонсону у вересні, коли відновляться засідання. В такому випадку, будуть призначені позачергові вибори. Однак, прем'єр-міністр може призначити голосування на дату після 31 жовтня, зазначив Каммінгс. Він також висловив упевненість, що на виборах переможе Консервативна партія.