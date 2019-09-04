Борис Джонсон назвав можливу дату нових виборів у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи в середу, 4 вересня, в палаті громад британського парламенту, назвав 15 жовтня вірогідною датою проведення позачергових виборів. Про це пише УНН з посиланням на ефір засідання парламенту.
Відповідаючи на висловлювання представника опозиційної Лейбористської партії, прем’єр заявив, що пропозиція лідера партії Джеремі Корбіна проголосувати за законопроект, що забороняє Великій Британії виходити з Євросоюзу без угоди, спровокує вибори. “Якщо цей законопроект буде прийнятий, народу доведеться висловитися з приводу того, що вони вважають за краще, на загальних виборах 15 жовтня”, — заявив прем’єр.
Цей законопроект, який палата має намір розглянути ввечері 4 вересня, за словами Джонсона, стоїть на шляху виходу країни з ЄС 31 жовтня. Якщо більшість членів парламенту підтримають законопроект, прем’єр має намір внести пропозицію про проведення виборів. Про це він говорив 3 вересня.
Як повідомляв УНН, лейбористи не підтримають Джонсона в його намірі провести дострокові вибори у Британії.