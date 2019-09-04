Лейбористи не підтримають Джонсона в його намірі провести дострокові вибори у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Лейбористська партія не підтримає в середу ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів. Про це заявив тіньовий “міністр з питань Brexit” Кір Стармер, передає УНН.
“Ми не збираємося танцювати під його (Джонсона) дудку. Ми не будемо голосувати сьогодні”, — сказав Стармер в ефірі телеканалу Sky News. Він також зазначив, що Джонсон на відміну від його попередниці Терези Мей не користується довірою в парламенті, особливо після його рішення призупинити роботу парламенту з наступного тижня до 14 жовтня.
У вівторок Джонсон, заявив про рішучість провести дострокові вибори, внісши відповідну пропозицію на розгляд парламенту, якщо депутати 4 вересня проголосують за нову відстрочку переговорів про вихід країни зі складу Євросоюзу. “Лідер опозиції (глава лейбористів Джеремі Корбін) благав про вибори протягом останніх двох років. Я не хочу виборів, але якщо депутати проголосують завтра (в середу) за те, щоб зупинити переговори (з ЄС) і домогтися ще одного безглуздого відтермінування Brexit, то це буде єдина можливість, щоб вирішити цю проблему”, — сказав він.
Як писав УНН, петиція про відновлення роботи парламенту Британії набрала 1 млн голосів.