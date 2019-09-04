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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 94594 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107491 просмотра

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6 марта, 14:10 • 114028 просмотра

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Лейбористы не поддержат Джонсона в его намерении провести досрочные выборы в Великобритании

Лейбористы не поддержат Джонсона в его намерении провести досрочные выборы в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Лейбористская партия не поддержит в среду инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов. Об этом заявил теневой “министр по вопросам Brexit” Кир Стармер, передает УНН.

“Мы не собираемся плясать под его (Джонсона) дудку. Мы не будем голосовать сегодня”, — сказал Стармер в эфире телеканала Sky News. Он также отметил, что Джонсон в отличие от его предшественницы Терезы Мэй не пользуется доверием в парламенте, особенно после его решения приостановить работу парламента со следующей недели до 14 октября.

Во вторник Джонсон, заявил о решимости провести досрочные выборы, внеся соответствующее предложение на рассмотрение парламента, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза. “Лидер оппозиции (глава лейбористов Джереми Корбин) молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра (в среду) за то, чтобы остановить переговоры (с ЕС) и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему”, — сказал он.

Как писал УНН, петиция о возобновлении работы парламента Великобритании набрала 1 млн голосов.

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