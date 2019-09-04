Лейбористы не поддержат Джонсона в его намерении провести досрочные выборы в Великобритании

“Мы не собираемся плясать под его (Джонсона) дудку. Мы не будем голосовать сегодня”, — сказал Стармер в эфире телеканала Sky News. Он также отметил, что Джонсон в отличие от его предшественницы Терезы Мэй не пользуется доверием в парламенте, особенно после его решения приостановить работу парламента со следующей недели до 14 октября.

Во вторник Джонсон, заявил о решимости провести досрочные выборы, внеся соответствующее предложение на рассмотрение парламента, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза. “Лидер оппозиции (глава лейбористов Джереми Корбин) молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра (в среду) за то, чтобы остановить переговоры (с ЕС) и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему”, — сказал он.

Как писал УНН, петиция о возобновлении работы парламента Великобритании набрала 1 млн голосов.