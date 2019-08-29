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Петиція про відновлення роботи парламенту Британії набрала 1 млн голосів

Петиція про відновлення роботи парламенту Британії набрала 1 млн голосів

Київ • УНН

 • 11167 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Петиція проти припинення роботи британського парламенту набрала за добу понад 1 мільйон підписів. Документ був розміщений на сайті самого парламенту 27 серпня, пише УНН.

“Робота парламенту не може бути припинена, і він не може бути розпущений до тих пір, поки не буде на достатній термін продовжено період часу, передбачений в статті 50 (Лісабонського договору про ЄС, регулює процес виходу країн з Євросоюзу), або Велика Британія не відмовиться від наміру вийти з Європейського союзу”, — йдеться в тексті петиції.

Парламент зобов’язаний відповісти на будь-яку петицію, яка набере більше 10 тисяч підписів. У разі, якщо документ підписують понад 100 тисяч осіб, парламент повинен провести дебати.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в середу, 28 серпня, звернувся до королеви Єлизавети II c проханням про припинення поточної сесії парламенту до середини жовтня. Королева схвалила його пропозицію. За словами Джонсона, початок нової парламентської сесії дозволить вжити додаткових заходів щодо реалізації Brexit і анонсувати нові реформи, в тому числі щодо поліпшення роботи системи охорони здоров’я. Противники прем’єр-міністра вважають, що таким чином він позбавляє парламент можливості повноцінно брати участь в обговоренні Brexit. Депутати не зможуть перешкодити уряду вивести країну з ЄС без укладання угоди.

Нагадаємо, Шотландія вважає зупинку роботи парламенту чорним днем для Великої Британії.

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