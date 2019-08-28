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Шотландія вважає зупинку роботи парламенту чорним днем для Великої Британії

Шотландія вважає зупинку роботи парламенту чорним днем для Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Призупинення роботи парламенту урядом Великої Британії стане чорним днем для британської демократії. Таку думку висловила в середу перша міністр Шотландії Нікола Стерджен, пише УНН з посиланням на її сторінку у Twitter.

“Здається, що (прем’єр-міністр Великої Британії) Борис Джонсон призупинить роботу парламенту для того, щоб силою провести Brexit без угоди. Якщо члени парламенту не об’єднаються на наступному тижні, щоб його зупинити, це увійде в історію як чорний день для британської демократії”, — написала Стерджен в Twitter.

У середу Джонсон повідомив про те, що британський парламент призупиняє свою роботу до 14 жовтня. Таким чином у депутатів буде менше тижня після виходу з парламентських канікул 3 вересня до ініційованого урядом перерви з 9 вересня для того, щоб перешкоджати виходу країни з Євросоюзу без угоди.

Як писав УНН раніше, Джонсон визнав високу ймовірність “жорсткого” Brexit.

So it seems that Boris Johnson may actually be about to shut down Parliament to force through a no deal Brexit. Unless MPs come together to stop him next week, today will go down in history as a dark one indeed for UK democracy. https://t.co/68lFnEgiyr

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 28, 2019

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