Шотландія вважає зупинку роботи парламенту чорним днем для Великої Британії

“Здається, що (прем’єр-міністр Великої Британії) Борис Джонсон призупинить роботу парламенту для того, щоб силою провести Brexit без угоди. Якщо члени парламенту не об’єднаються на наступному тижні, щоб його зупинити, це увійде в історію як чорний день для британської демократії”, — написала Стерджен в Twitter.

У середу Джонсон повідомив про те, що британський парламент призупиняє свою роботу до 14 жовтня. Таким чином у депутатів буде менше тижня після виходу з парламентських канікул 3 вересня до ініційованого урядом перерви з 9 вересня для того, щоб перешкоджати виходу країни з Євросоюзу без угоди.

Як писав УНН раніше, Джонсон визнав високу ймовірність “жорсткого” Brexit.

