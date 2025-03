Шотландия считает остановку работы парламента черным днем для Великобритании

“Кажется, что (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон приостановит работу парламента для того, чтобы силой провести Brexit без соглашения. Если члены парламента не объединятся на следующей неделе, чтобы его остановить, это войдет в историю как черный день для британской демократии”, — написала Стерджен в Twitter.

В среду Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Таким образом у депутатов будет меньше недели после выхода с парламентских каникул 3 сентября до инициированного правительством перерыва с 9 сентября для того, чтобы препятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.

Как писал УНН ранее, Джонсон признал высокую вероятность “жесткого” Brexit.

So it seems that Boris Johnson may actually be about to shut down Parliament to force through a no deal Brexit. Unless MPs come together to stop him next week, today will go down in history as a dark one indeed for UK democracy. https://t.co/68lFnEgiyr

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 28, 2019