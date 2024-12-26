рф продолжит достигать всех целей "спецоперации" в 2025 году - путин

Российский диктатор володимир путин заявил, что россия продолжит достигать всех целей "спецоперации" в 2025 году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Исходим из того, что будем решать все задачи СВО, это задача номер один. Мы исходим из того, что будем добиваться успехов на линии соприкосновения боевого, добиваться успехов", - заявил путин.

путин также заявил, что у него достаточно полная информация о ходе спецоперации.

Также путин ответил на сообщение о якобы возможности завершения войны в Украине в 2025 году поговоркой: "У нас так говорят в народе, вашими устами и мед пить".

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